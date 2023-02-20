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На Сахалине экс-начальник ОМВД получил 7 лет тюрьмы по делу о крупной взятке
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Бывший начальник ОМВД России по городскому округу «Долинский» признан виновным в получении взятки в крупном размере, сообщает прокуратура Сахалинской области.
«В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела в июле прошлого года получил от местного рыбопромышленника незаконное вознаграждение в размере 250 тыс. рублей, являющееся частью оговоренной взятки в сумме 500 тыс. рублей, за общее покровительство предпринимателя и попустительство в случае выявления в его деятельности нарушений закона», — сообщили в ведомстве.
Свою вину фигурант не признал.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, также он должен выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.
«В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела в июле прошлого года получил от местного рыбопромышленника незаконное вознаграждение в размере 250 тыс. рублей, являющееся частью оговоренной взятки в сумме 500 тыс. рублей, за общее покровительство предпринимателя и попустительство в случае выявления в его деятельности нарушений закона», — сообщили в ведомстве.
Свою вину фигурант не признал.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, также он должен выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.
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