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В Венеции из-за сильных отливов пересохли каналы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Венеции почти пересохли каналы из-за сильных отливов, пишет Bloomberg.
Это затрудняет работу водных такси и городских служб экстренной помощи, которые используют катера.
По данным издания, уровень воды в каналах в последние дни понизился на полметра от нормы. Между тем ожидается, что вода вернется в ближайшие дни.
Эксперты предполагают, что на ситуацию могла повлиять засуха, которая установилась в регионе в последние месяцы, а также отсутствие дождей.
Это затрудняет работу водных такси и городских служб экстренной помощи, которые используют катера.
По данным издания, уровень воды в каналах в последние дни понизился на полметра от нормы. Между тем ожидается, что вода вернется в ближайшие дни.
Эксперты предполагают, что на ситуацию могла повлиять засуха, которая установилась в регионе в последние месяцы, а также отсутствие дождей.
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