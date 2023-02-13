В Орске депутаты отправили в отставку председателя горсовета, прокурор внес протест

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Орске депутаты со скандалом отправили в отставку председателя горсовета Галину Вереницину, причина — утрата доверия. Об этом сообщает Урал56.Ру.Перед заседанием горсовета во вторник, 21 февраля, часть депутатов заявила о решении досрочно прекратить полномочия председателя. «Основание — утрата доверия депутатов и решение фракции «Единой России» в орском совете депутатов», — заявили члены горсовета.После этого председатель Галина Вереницина выступила с заранее подготовленным текстом. Она назвала решение депутатов «саботажем» и, не уточняя деталей, заявила о «стороннем влиянии на депутатов».«Приходится констатировать тот факт, что сегодня в депутатском корпусе работу строит не председатель городского совета, работающий в рамках правового поля, а стороннее влияние на мнение и решение депутатов. И данные аспекты направлены не на решение проблем наших горожан, а на решение бизнес-проблем, которые порой идут вразрез с мнение орчан <...> Мы в очередной раз показываем всем орчанам, что закон и порядок уходят на второй план, когда интересы бизнеса и определенных лиц важнее благополучия и развития города», — заявила председатель.По ее словам, у депутатов нет «весомых оснований» для того, чтобы сместить ее с должности. «Снимая должностных лиц без каких-либо весомых оснований с должности в органах власти — это приведет к катастрофическим последствиям, а это не что иное, как саботаж в органах власти», — заявила председатель.Она признает, что в последнее время в горсовете «было много спорных вопросов», и депутаты должны работать над решением проблем города «в едином ключе». «Но, к сожалению, видимо сегодня перед депутатским корпусом ставятся другие задачи», — сказала председатель.По данным местных СМИ, 19 депутатов проголосовали за снятие Веренициной с должности. После этого несколько депутатов покинули зал.Также, по информации Урал56.Ру, против решения депутатов выступил прокурор. Он внёс протест на статью регламента, который ранее был изменен депутатами и позволял принять решение об отставке председателя горсовета.Галина Вереницина заняла пост председателя Совета депутатов Орска в сентябре 2020 года. С 2011 года член партии «Единая Россия».