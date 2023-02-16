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Число жертв мощных ливней в Бразилии выросло до 40 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Бразилии из-за сильнейших ливней погибли по меньшей мере 40 человек. Еще столько же пропали без вести, пишет Globo.
Ливни вызвали оползни и наводнения. Издание сообщает о заблокированных шоссе и дорожном коллапсе. В нескольких населенных пунктах штата Сан-Паулу нет электричества и водоснабжения, нарушена работа сотовой связи. В Сан-Себастьяне разрушено пять десятков домов.
Ранее власти Бразилии сообщали, что в минувшие выходные в штате Сан-Паулу выпало больше месячной нормы осадков. В шести муниципалитетах штата было объявлено чрезвычайное положение.
Ливни вызвали оползни и наводнения. Издание сообщает о заблокированных шоссе и дорожном коллапсе. В нескольких населенных пунктах штата Сан-Паулу нет электричества и водоснабжения, нарушена работа сотовой связи. В Сан-Себастьяне разрушено пять десятков домов.
Ранее власти Бразилии сообщали, что в минувшие выходные в штате Сан-Паулу выпало больше месячной нормы осадков. В шести муниципалитетах штата было объявлено чрезвычайное положение.
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