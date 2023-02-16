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В подмосковной Лобне горел павильон в торговом центре, сообщается о погибших
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Московской области
В подмосковной Лобне в понедельник днем произошел пожар в двухэтажном магазине.
По данным регионального управления МЧС, пожар возник в нежилом здании на улице Кольцевой на площади в 40 кв. м. В ведомстве сообщили, что «есть пострадавшие», не уточнив, сколько именно людей получили травмы и в каком они состоянии.
По данным РИА Новости, есть жертвы. Из горящего здания были эвакуированы 20 человек, два человека скончались в карете скорой помощи, пишет агентство со ссылкой на источник в экстренных службах.
По сообщению региональной прокуратуры, возгорание произошло в одном из павильонов торгового центра на улице Кольцевой. Прокуратура проводит проверку. Деятельность правоохранительных органов и спецслужб на месте ЧП координировал прокурор города Лобни Алексей Пальчик.
О количестве пострадавших в прокуратуре также не сообщают.
По данным регионального управления МЧС, пожар возник в нежилом здании на улице Кольцевой на площади в 40 кв. м. В ведомстве сообщили, что «есть пострадавшие», не уточнив, сколько именно людей получили травмы и в каком они состоянии.
По данным РИА Новости, есть жертвы. Из горящего здания были эвакуированы 20 человек, два человека скончались в карете скорой помощи, пишет агентство со ссылкой на источник в экстренных службах.
По сообщению региональной прокуратуры, возгорание произошло в одном из павильонов торгового центра на улице Кольцевой. Прокуратура проводит проверку. Деятельность правоохранительных органов и спецслужб на месте ЧП координировал прокурор города Лобни Алексей Пальчик.
О количестве пострадавших в прокуратуре также не сообщают.
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