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В Курской области при пожаре в блиндаже погибли шесть военнослужащих
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Суджанском районе Курской области при пожаре в блиндаже погибли шесть военнослужащих, еще один пострадал, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, пожар произошел около 10:40. При возгорании сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в блиндаже, пишет ТАСС.
РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что причиной ЧП стало «грубое нарушение требований безопасности». «В результате грубого нарушения военнослужащими <...> требований безопасности при обращении с горючими материалами, произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже», — уточнили в ведомстве (цитата по РИА Новости).
Губернатор Курской области Роман Старовойт эту информацию пока не комментировал. В понедельник утром он сообщил об очередных обстрелах приграничных территорий в Глушковском районе, позже он сообщил об обстрелах в Суджанском районе. Пострадавших нет, нарушено энергоснабжение.
По данным агентства, пожар произошел около 10:40. При возгорании сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в блиндаже, пишет ТАСС.
РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что причиной ЧП стало «грубое нарушение требований безопасности». «В результате грубого нарушения военнослужащими <...> требований безопасности при обращении с горючими материалами, произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже», — уточнили в ведомстве (цитата по РИА Новости).
Губернатор Курской области Роман Старовойт эту информацию пока не комментировал. В понедельник утром он сообщил об очередных обстрелах приграничных территорий в Глушковском районе, позже он сообщил об обстрелах в Суджанском районе. Пострадавших нет, нарушено энергоснабжение.
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