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СМИ: в Шымкенте вооруженный мужчина открыл стрельбу, есть раненые
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Шымкенте (Казахстан) вооруженный мужчина открыл стрельбу, есть раненые, пишут СМИ.
По информации местного портала Otyrar, неизвестный мужчина в черном напал на продавца охотничьего магазина «Арсенал». Сообщается, что сначала преступник попросил показать ему ружье Сайга, затем он якобы приставил обрез к голове продавщицы и похитил ружье.
Сотрудники успели вызвать охрану. По данным портала, в перестрелке были ранены двое охранников, сам преступник задержан.
Официального подтверждения информации о ЧП от местной полиции пока нет.
По информации местного портала Otyrar, неизвестный мужчина в черном напал на продавца охотничьего магазина «Арсенал». Сообщается, что сначала преступник попросил показать ему ружье Сайга, затем он якобы приставил обрез к голове продавщицы и похитил ружье.
Сотрудники успели вызвать охрану. По данным портала, в перестрелке были ранены двое охранников, сам преступник задержан.
Официального подтверждения информации о ЧП от местной полиции пока нет.
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