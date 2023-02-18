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В Новой Москве от взрыва подарочной коробки пострадала 22-летняя девушка
Россия и мир
Фото: телеграм-канал прокуратуры Москвы
В жилом доме в Новой Москве взорвалась подарочная именная коробка. Девушке, которой предназначался «подарок», потребовалась помощь врачей. Возбуждено уголовное дело.
«По предварительной информации, утром 20 февраля в жилом доме на ул. 2-я Изумрудная пострадавшая открыла коробку, оставленную неизвестным лицом около подъезда, на которой были указаны ее фамилия и имя. После вскрытия произошло возгорание коробки, 22-летней девушке оказана медицинская помощь», — сообщили в прокуратуре.
Известно, что коробку обнаружила соседка, а потом рассказала о ней маме пострадавшей девушки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ).
Расследование на контроле в прокуратуре Москвы.
«По предварительной информации, утром 20 февраля в жилом доме на ул. 2-я Изумрудная пострадавшая открыла коробку, оставленную неизвестным лицом около подъезда, на которой были указаны ее фамилия и имя. После вскрытия произошло возгорание коробки, 22-летней девушке оказана медицинская помощь», — сообщили в прокуратуре.
Известно, что коробку обнаружила соседка, а потом рассказала о ней маме пострадавшей девушки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ).
Расследование на контроле в прокуратуре Москвы.
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