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СК: на Алтае мать заживо сожгла дочь на глазах сына, женщина задержана
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
На Алтае выясняют обстоятельства жестокого убийства маленькой девочки, которое произошло на глазах ее брата.
По версии СК, днем в понедельник, 20 февраля, в селе Урожайном женщина привезла свою 1,5-годовалую дочь к складским помещениям. «Облив ребенка горючей жидкостью, мать подожгла ее на глазах своего 8-летнего сына, после чего скрылась с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался», — сообщили в региональном СУ СК.
Семья состоит на учете как неблагополучная. Месяц назад суд ограничил мать в родительских правах. Женщина задержана, следователи выясняют мотивы убийства.
СК также проводят проверку должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за семьей.
По версии СК, днем в понедельник, 20 февраля, в селе Урожайном женщина привезла свою 1,5-годовалую дочь к складским помещениям. «Облив ребенка горючей жидкостью, мать подожгла ее на глазах своего 8-летнего сына, после чего скрылась с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался», — сообщили в региональном СУ СК.
Семья состоит на учете как неблагополучная. Месяц назад суд ограничил мать в родительских правах. Женщина задержана, следователи выясняют мотивы убийства.
СК также проводят проверку должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за семьей.
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