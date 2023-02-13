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Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле птицефабрики, есть погибший
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле птицефабрики в Новой Таволжанке.
«Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди. Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ», — написал Гладков в телеграм-канале.
Позже он сообщил о повторном обстреле. Всех сотрудников птицефабрики эвакуировали.
Также, по словам Гладкова, в понедельник под обстрел попало еще одно село в Шебекинском округе. По предварительной информации, пострадавших нет.
В воскресенье, 19 февраля, Гладков сообщил, что при обстреле в Новой Таволжанке погибла 12-летняя девочка Василиса. «В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной», — написал глава региона.
«Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди. Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ», — написал Гладков в телеграм-канале.
Позже он сообщил о повторном обстреле. Всех сотрудников птицефабрики эвакуировали.
Также, по словам Гладкова, в понедельник под обстрел попало еще одно село в Шебекинском округе. По предварительной информации, пострадавших нет.
В воскресенье, 19 февраля, Гладков сообщил, что при обстреле в Новой Таволжанке погибла 12-летняя девочка Василиса. «В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной», — написал глава региона.
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