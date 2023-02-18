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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело после жесткой посадки вертолета
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Кемеровской области после жесткой посадки вертолета, при которой погиб человек, возбуждено уголовное дело.
В СК уточняют, что речь идет о вертолете АС-350 Еврокоптер.
«20 февраля 2023 года в дневное время воздушное судно АС-350 Еврокоптер с 6 пассажирами на борту совершило аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области. По предварительным данным в результате авиационного происшествия погиб 1 человек», — говорится в сообщении Восточного межрегионального СУТ СК России.
На место выехали следователи и криминалисты СКР.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В СК уточняют, что речь идет о вертолете АС-350 Еврокоптер.
«20 февраля 2023 года в дневное время воздушное судно АС-350 Еврокоптер с 6 пассажирами на борту совершило аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области. По предварительным данным в результате авиационного происшествия погиб 1 человек», — говорится в сообщении Восточного межрегионального СУТ СК России.
На место выехали следователи и криминалисты СКР.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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