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СК: в Мордовии в ДТП с грузовиком погибли мать и четверо детей
Россия и мир
Фото: пресс-служба МВД по Республике Мордовия
В Мордовии в ДТП погибли мать и четверо детей. СК РФ проводит проверку.
Авария произошла 19 февраля днем на дороге «Саранск - Сурское - Ульяновск». Женщина 1986 года рождения ехала за рулем «Лады Ларгус» в направлении Саранска.
«Возле села Большие Ремезенки при обгоне она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес Актрос». В результате ДТП женщина и следовавшие с ней в качестве пассажиров ее дети в возрасте 6, 10, 11 и 13 лет погибли на месте происшествия. Водитель грузовика доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в СК.
По данным регионального МВД, при столкновении с грузовиком отечественная машина загорелась. Также в главке сообщили, что в ДТП по касательной был задет автомобиль «Хендай Верна».
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Глава СК Бастрыкин поручил представить доклад по факту ДТП.
Авария произошла 19 февраля днем на дороге «Саранск - Сурское - Ульяновск». Женщина 1986 года рождения ехала за рулем «Лады Ларгус» в направлении Саранска.
«Возле села Большие Ремезенки при обгоне она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес Актрос». В результате ДТП женщина и следовавшие с ней в качестве пассажиров ее дети в возрасте 6, 10, 11 и 13 лет погибли на месте происшествия. Водитель грузовика доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в СК.
По данным регионального МВД, при столкновении с грузовиком отечественная машина загорелась. Также в главке сообщили, что в ДТП по касательной был задет автомобиль «Хендай Верна».
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Глава СК Бастрыкин поручил представить доклад по факту ДТП.
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