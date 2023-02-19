Возрастное ограничение 18+
СМИ: вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Кузбассе, сообщается о погибшем
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Кузбассе, пишут «Известия» со ссылкой на оперативные службы.
По данным издания, один человек погиб и один пострадал. Сообщается, что вертолет совершил аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области. Всего на борту находились 10 человек.
Официальных комментариев пока нет.
Напомним, в минувшую пятницу при крушении вертолета на Сахалине погибли два человека.
По данным издания, один человек погиб и один пострадал. Сообщается, что вертолет совершил аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области. Всего на борту находились 10 человек.
Официальных комментариев пока нет.
Напомним, в минувшую пятницу при крушении вертолета на Сахалине погибли два человека.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области выявили 439 случаев коронавируса
19 февраля 2023
19 февраля 2023
В Свердловской области выявили 440 случаев коронавируса
18 февраля 2023
18 февраля 2023
Четырёх человек спасли огнеборцы в двух пожарах в Дегтярске
18 февраля 2023
18 февраля 2023