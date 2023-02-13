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МЧС: при крушении вертолета на Сахалине погибли два человека
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В МЧС сообщили новые данные о ЧП с вертолетом на Сахалине. По уточненной информации ведомства, два человека погибли.
«Спасатели МЧС России прибыли на место жесткой посадки вертолета Robinson R 44. Один человек эвакуирован и доставлен в областную больницу Южно-Сахалинска вертолетом компании, два человека погибли», — сообщили в МЧС РФ.
По данным регионального правительства, погиб в том числе пилот вертолета. Спасатели извлекли его тело из-под обломков.
Состояние эвакуированного пассажира оценивается как средней тяжести.
На борту было три человека.
«В областной клинической больнице начат комплекс диагностических исследований пациенту, доставленному после аварии вертолёта. Предварительно состояние мужчины оценивается, как средней тяжести», — сообщили в правительстве региона.
Вертолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная.
«Спасатели МЧС России прибыли на место жесткой посадки вертолета Robinson R 44. Один человек эвакуирован и доставлен в областную больницу Южно-Сахалинска вертолетом компании, два человека погибли», — сообщили в МЧС РФ.
По данным регионального правительства, погиб в том числе пилот вертолета. Спасатели извлекли его тело из-под обломков.
Состояние эвакуированного пассажира оценивается как средней тяжести.
На борту было три человека.
«В областной клинической больнице начат комплекс диагностических исследований пациенту, доставленному после аварии вертолёта. Предварительно состояние мужчины оценивается, как средней тяжести», — сообщили в правительстве региона.
Вертолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная.
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