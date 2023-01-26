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В Новосибирске и наукограде Кольцово могут отменить прямые выборы глав
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Новосибирске и наукограде Кольцово могут отменить прямые выборы глав.
Соответствующий законопроект 2 февраля внесли депутаты регионального Заксобрания («ЕР», ЛДПР и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
Авторы инициативы в пояснительной записке к документу ссылаются на «снижение электоральной активности» в Новосибирске и наукограде Кольцово. По мнению депутатов, существующая там модель выборов неэффективна.
«Результаты избирательных компаний (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.) по выборам глав указанных муниципалитетов за период с 2009 года по 2020 год показывают устойчивое снижение электоральной активности (по г. Новосибирску почти в 2,5 раза, по р.п . Кольцово – почти в 2 раза), что на фоне значительных расходов бюджетных средств на организацию и проведение выборов позволяет говорить о недостаточной эффективности установленной для данных городских округов модели формирования главы муниципалитета», — говорится в документе.
Депутаты предлагают отменить прямые выборы и ввести другую практику — при которой глава избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
«Данная модель избрания глав муниципальных образований показала свою жизнеспособность и эффективность», — считают авторы законопроекта.
По их словам, эта модель «отражает тенденцию на усиление роли представительного органа».
Соответствующий законопроект 2 февраля внесли депутаты регионального Заксобрания («ЕР», ЛДПР и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
Авторы инициативы в пояснительной записке к документу ссылаются на «снижение электоральной активности» в Новосибирске и наукограде Кольцово. По мнению депутатов, существующая там модель выборов неэффективна.
«Результаты избирательных компаний (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.) по выборам глав указанных муниципалитетов за период с 2009 года по 2020 год показывают устойчивое снижение электоральной активности (по г. Новосибирску почти в 2,5 раза, по р.п . Кольцово – почти в 2 раза), что на фоне значительных расходов бюджетных средств на организацию и проведение выборов позволяет говорить о недостаточной эффективности установленной для данных городских округов модели формирования главы муниципалитета», — говорится в документе.
Депутаты предлагают отменить прямые выборы и ввести другую практику — при которой глава избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
«Данная модель избрания глав муниципальных образований показала свою жизнеспособность и эффективность», — считают авторы законопроекта.
По их словам, эта модель «отражает тенденцию на усиление роли представительного органа».
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