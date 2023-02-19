Возрастное ограничение 18+
Часть федеральной дороги Джубга-Сочи обрушилась из-за оползня
Россия и мир
Фото: МЧС России
Оползень разрушил часть федеральной автодороги Джубга-Сочи.
На месте организовано реверсивное движение, выставлены ограждения и дорожные знаки, сообщили в региональном ГУ МЧС.
О ЧП ведомство сообщило в ночь на понедельник 20 февраля, в 0:30 по местному времени. «Сход грунта произошел на 70км со стороны Сочи на протяжении около 20 метров. На место происшествия направлены все экстренные службы», — сообщили в главке.
По предварительной информации, грунт сошел на территорию частного домовладения в Туапсинском районе (п. Дедеркой, пер. Совхозный). В МЧС уточнили, что обследование территории будет в светлое время суток. Жилой дом не поврежден, системы жизнеобеспечения не нарушены.
Добавим, что, по информации Упрдор «Черноморье», движение грунта продолжается.
По данным синоптиков, в регионе до 22 февраля прогнозируется дождь, мокрый снег, а также ветер до 25 м/с.
На месте организовано реверсивное движение, выставлены ограждения и дорожные знаки, сообщили в региональном ГУ МЧС.
О ЧП ведомство сообщило в ночь на понедельник 20 февраля, в 0:30 по местному времени. «Сход грунта произошел на 70км со стороны Сочи на протяжении около 20 метров. На место происшествия направлены все экстренные службы», — сообщили в главке.
По предварительной информации, грунт сошел на территорию частного домовладения в Туапсинском районе (п. Дедеркой, пер. Совхозный). В МЧС уточнили, что обследование территории будет в светлое время суток. Жилой дом не поврежден, системы жизнеобеспечения не нарушены.
Добавим, что, по информации Упрдор «Черноморье», движение грунта продолжается.
По данным синоптиков, в регионе до 22 февраля прогнозируется дождь, мокрый снег, а также ветер до 25 м/с.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Синоптики предупредили о ночных морозах в Свердловской области
19 февраля 2023
19 февраля 2023
Свердловчан ждут холодные выходные
17 февраля 2023
17 февраля 2023
В Свердловской области ожидается небольшой снег
12 февраля 2023
12 февраля 2023