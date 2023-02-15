Возрастное ограничение 18+
Ростехнадзор расследует ЧП на заводе в Чапаевске, где после взрыва погиб человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ростехнадзоре расследуют ЧП на заводе в Самарской области, где в результате взрыва погиб человек и еще трое получили травмы.
«На опасном производственном объекте, эксплуатируемом ФКП «Научно-производственное объединение «Казанский завод точного машиностроения» (Чапаевск, Самарская область), 16 февраля 2023 года в ходе технологического процесса произошла детонация взрывчатого вещества, в результате чего один человек погиб, трое получили травмы», — сообщили в Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора в пятницу.
Уточняется, что здание, где расположен объект, и оборудование не повреждены, технологический процесс не нарушался. Специальная комиссия проведет техническое расследование причин группового несчастного случая, сообщили в Ростехнадзоре.
По данным администрации Чапаевска, взрыв продукта произошел в 10 утра 16 февраля. Пострадавшие были госпитализированы в ЦГБ в состоянии средней тяжести.
Филиалом ФКП «Научно-производственное объединение "Казанский завод точного машиностроения"» является «Чапаевский механический завод». Предприятие производит промышленные средства взрывания (капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества и т.п.).
«На опасном производственном объекте, эксплуатируемом ФКП «Научно-производственное объединение «Казанский завод точного машиностроения» (Чапаевск, Самарская область), 16 февраля 2023 года в ходе технологического процесса произошла детонация взрывчатого вещества, в результате чего один человек погиб, трое получили травмы», — сообщили в Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора в пятницу.
Уточняется, что здание, где расположен объект, и оборудование не повреждены, технологический процесс не нарушался. Специальная комиссия проведет техническое расследование причин группового несчастного случая, сообщили в Ростехнадзоре.
По данным администрации Чапаевска, взрыв продукта произошел в 10 утра 16 февраля. Пострадавшие были госпитализированы в ЦГБ в состоянии средней тяжести.
Филиалом ФКП «Научно-производственное объединение "Казанский завод точного машиностроения"» является «Чапаевский механический завод». Предприятие производит промышленные средства взрывания (капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества и т.п.).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Автоинспекторы проведут в Свердловской области рейд «Такси»
15 февраля 2023
15 февраля 2023
В Екатеринбурге вновь отравились посетители закусочной «У Аро»
15 февраля 2023
15 февраля 2023
В Асбесте осудят виновника ДТП, в котором погиб мотоциклист
16 февраля 2023
16 февраля 2023