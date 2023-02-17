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В Орловской области начальнику УГИБДД предъявлено обвинение по трем статьям УК
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Орловской области завершено расследование громкого уголовного дела в отношении начальника регионального УГИБДД.
По версии СК, в течение 12 лет (с 2010 по 2022 год) фигурант злоупотреблял должностными полномочиями. Лично или через доверенное лицо он управлял несколькими коммерческими организациями (ООО «Лесторг», ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Автостандарт-Плюс», ООО «Автознак» и ООО «Охотхозяйство Кудиновское»). При этом он предоставлял этим организациям разнообразные льготы и преимущества и в целом обеспечивал покровительство, сообщили в СК.
«Так, обвиняемый в 2011-2012 годах принял меры к размещению подразделений ГИБДД в городах Ливны и Орел в одних зданиях с созданными по его указанию хозяйственными обществами, с последующей выплатой им арендной платы», — говорится в сообщении ведомства.
В подразделениях ГИБДД показывали видеоролики с рекламой подконтрольных обществ.
Кроме того, своим сотрудникам начальник давал указания принимать «в приоритетном порядке» экзамены на права у кандидатов, которые проходили обучение в подконтрольной автошколе. Для конкурентов этой автошколы фигурант «создавал препятствия». «Так, в апреле 2015 года своим распоряжением обвиняемый создал для одной из автошкол города Мценска препятствие в виде приостановления принятия квалификационных экзаменов в подразделениях ГИБДД в этом городе», — сообщили в СК.
С 2014 по 2019 год начальник Управления способствовал «максимально выгодным» контрактам для одного из подконтрольных обществ. Речь о 16-ти контрактах, которые были заключены с КУ ОО «Орелтранссигнал», и касались техобслуживания комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Общая сумма контрактов — более 55 млн. рублей.
Также два года фигурант занимал должность доцента (по совместительству) одной из кафедр в Орловской юридическом институте МВД. Однако в институте он, по версии СК, свои трудовые обязанности не выполнял — «не проводил все виды учебных занятий, не проверял и не оценивал знания у курсантов». При этом он «похитил денежные средства учебного заведения на сумму свыше 260 тыс. рублей», сообщили в СК.
Предварительное следствие по уголовному делу завершено. Фигуранту предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями.
По версии СК, в течение 12 лет (с 2010 по 2022 год) фигурант злоупотреблял должностными полномочиями. Лично или через доверенное лицо он управлял несколькими коммерческими организациями (ООО «Лесторг», ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Автостандарт-Плюс», ООО «Автознак» и ООО «Охотхозяйство Кудиновское»). При этом он предоставлял этим организациям разнообразные льготы и преимущества и в целом обеспечивал покровительство, сообщили в СК.
«Так, обвиняемый в 2011-2012 годах принял меры к размещению подразделений ГИБДД в городах Ливны и Орел в одних зданиях с созданными по его указанию хозяйственными обществами, с последующей выплатой им арендной платы», — говорится в сообщении ведомства.
В подразделениях ГИБДД показывали видеоролики с рекламой подконтрольных обществ.
Кроме того, своим сотрудникам начальник давал указания принимать «в приоритетном порядке» экзамены на права у кандидатов, которые проходили обучение в подконтрольной автошколе. Для конкурентов этой автошколы фигурант «создавал препятствия». «Так, в апреле 2015 года своим распоряжением обвиняемый создал для одной из автошкол города Мценска препятствие в виде приостановления принятия квалификационных экзаменов в подразделениях ГИБДД в этом городе», — сообщили в СК.
С 2014 по 2019 год начальник Управления способствовал «максимально выгодным» контрактам для одного из подконтрольных обществ. Речь о 16-ти контрактах, которые были заключены с КУ ОО «Орелтранссигнал», и касались техобслуживания комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Общая сумма контрактов — более 55 млн. рублей.
Также два года фигурант занимал должность доцента (по совместительству) одной из кафедр в Орловской юридическом институте МВД. Однако в институте он, по версии СК, свои трудовые обязанности не выполнял — «не проводил все виды учебных занятий, не проверял и не оценивал знания у курсантов». При этом он «похитил денежные средства учебного заведения на сумму свыше 260 тыс. рублей», сообщили в СК.
Предварительное следствие по уголовному делу завершено. Фигуранту предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями.
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