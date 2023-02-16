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В Госдуме предложили регулярно тестировать депутатов и сенаторов на наркотики

15.29 Пятница, 17 февраля 2023
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат ГД Султан Хамзаев заявил, что чиновников следует регулярно тестировать на наркотики. Об этом пишут РИА Новости.

«Выступаю за систематическое тестирование наших чиновников на предмет потребления наркотиков. В такое ответственное для страны время у всех госслужащих должна быть ясность ума», — сказал он.

Политик заявил, что тестировать нужно «всех чиновников», депутатов, сенаторов, федеральных министров и тех, кто имеет доступ к гостайне, пишет агентство.

Для более точных данных Хамзаев предлагает использовать образцы волос, так как в них «информация об употребленных наркотиках хранится дольше».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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