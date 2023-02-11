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СМИ: у Курского вокзала задержан мужчина с «предметами, похожими на гранаты Ф-1»

14.45 Пятница, 17 февраля 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
На входе Курского вокзала задержан мужчина с предметами, похожими на гранаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Мужчина с предметами, похожими на гранаты Ф-1, задержан на входе Курского вокзала», — сказал источник ТАСС. Мужчина доставлен в отдел полиции.

Между тем, РИА Новости со ссылкой на свои источники пишут, что полиция задержала на Курском вокзале мужчину, который пытался пройти через рамки металлоискателя «с двумя противопехотными минами».

По данным «МК», в рюкзаке у мужчины якобы были обнаружены «гранаты, мины и запалы». Эти предметы, как сообщается, высветились на сканере, когда мужчина шел с электрички в город.

В пресс-службе РЖД сообщили, что пассажиров Курского вокзала эвакуировали с цокольного этажа здания из-за «мужчины с подозрительными предметами».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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