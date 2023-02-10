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Челябинский депутат получил 9 лет строгого режима по делу о взятке ноутбуками
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Центральный районный суд Челябинска приговорил депутата регионального Законодательного собрания к 9 годам колонии строгого режима. Депутат признан виновным в даче взятки, сообщает прокуратура.
В деле, которое касается ремонта дорог, есть еще четыре фигуранта — должностные лица федеральных учреждений. Они наказаны по статьям о даче и получении взятки, а также о злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным ведомства, в 2019 году депутат (который возглавлял коммерческую организацию) «в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ Упрдор «Южный Урал», обслуживающего федеральные автомобильные дороги, передал взятку в виде ноутбуков стоимостью свыше 185 тыс. рублей должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в г.Екатеринбурге». За эту взятку из отчетов убрали сведения о нарушениях, которые были выявлены на объектах ремонта и реконструкции дорог общего пользования федерального значения.
Также, по данным прокуратуры, в том же году депутат «лично передал взятку в сумме 500 тыс. рублей должностному лицу ФКУ Упрдор "Южный Урал" за принятие невыполненных работ по госконтрактам и неприменение мер ответственности к возглавляемой организации».
Это преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ.
Депутат осужден на 9 лет колонии строгого режима, кроме того он должен выплатить штраф в 6,5 млн рублей.
Другие фигуранты получили условные сроки. Представителям ФКУ Упрдор «Южный Урал» назначено наказание по 8 лет лишения свободы условно (а также штрафы по 2,8 млн рублей каждому). Представители ФКУ «Росдортехнология» получили 7 лет и 3 месяца условно, а также 7 лет и 6 месяцев условно.
В деле, которое касается ремонта дорог, есть еще четыре фигуранта — должностные лица федеральных учреждений. Они наказаны по статьям о даче и получении взятки, а также о злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным ведомства, в 2019 году депутат (который возглавлял коммерческую организацию) «в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ Упрдор «Южный Урал», обслуживающего федеральные автомобильные дороги, передал взятку в виде ноутбуков стоимостью свыше 185 тыс. рублей должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в г.Екатеринбурге». За эту взятку из отчетов убрали сведения о нарушениях, которые были выявлены на объектах ремонта и реконструкции дорог общего пользования федерального значения.
Также, по данным прокуратуры, в том же году депутат «лично передал взятку в сумме 500 тыс. рублей должностному лицу ФКУ Упрдор "Южный Урал" за принятие невыполненных работ по госконтрактам и неприменение мер ответственности к возглавляемой организации».
Это преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ.
Депутат осужден на 9 лет колонии строгого режима, кроме того он должен выплатить штраф в 6,5 млн рублей.
Другие фигуранты получили условные сроки. Представителям ФКУ Упрдор «Южный Урал» назначено наказание по 8 лет лишения свободы условно (а также штрафы по 2,8 млн рублей каждому). Представители ФКУ «Росдортехнология» получили 7 лет и 3 месяца условно, а также 7 лет и 6 месяцев условно.
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