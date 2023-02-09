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МЧС: пропавший на Сахалине вертолет Robinson совершил аварийную посадку
Россия и мир
Фото: МЧС России
Пропавший на Сахалине вертолет Robinson обнаружен, сообщили в МЧС РФ.
По данным ведомства, вертолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На место выдвинулись 18 спасателей на снегоходах.
«В МЧС России поступило сообщение об аварийной посадке вертолёта Robinson R 44 в Сахалинской области. На поиски направлена наземная группа спасателей на снегоходах, в готовность приведен вертолёт МИ-8 МЧС России. Всего привлечено 18 человек и 8 единиц техники», — говорится в сообщении.
О состоянии находящихся на борту людей не сообщается.
Обновлено. В экстренных службах сообщили, что все находившиеся на борту люди живы. Пострадал один человек, его госпитализируют. Транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований о безопасности полетов.
По данным ведомства, вертолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На место выдвинулись 18 спасателей на снегоходах.
«В МЧС России поступило сообщение об аварийной посадке вертолёта Robinson R 44 в Сахалинской области. На поиски направлена наземная группа спасателей на снегоходах, в готовность приведен вертолёт МИ-8 МЧС России. Всего привлечено 18 человек и 8 единиц техники», — говорится в сообщении.
О состоянии находящихся на борту людей не сообщается.
Обновлено. В экстренных службах сообщили, что все находившиеся на борту люди живы. Пострадал один человек, его госпитализируют. Транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований о безопасности полетов.
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