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В Ливане протестующие жгут шины возле банков и перекрывают дороги
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В столице Ливана Бейруте люди вышли на улицы в знак протеста против ухудшений условий жизни, закрытия банков и повышения курса доллара.
По данным Национального новостного агентства, демонстранты жгут шины в разных районах, в том числе у банков, перекрывают трассы автомобилями и мусорными контейнерами. На дорогах образуются пробки.
Разгневанные вкладчики подожгли дом главы Ассоциации банков Ливана, сообщает корреспондент агентства.
Армейские подразделения вышли на улицы в городах и пригородах, чтобы пресечь беспорядки на фоне акций протеста.
Число протестующих не уточняется. Также нет информации о пострадавших в ходе беспорядков.
По данным Национального новостного агентства, демонстранты жгут шины в разных районах, в том числе у банков, перекрывают трассы автомобилями и мусорными контейнерами. На дорогах образуются пробки.
Разгневанные вкладчики подожгли дом главы Ассоциации банков Ливана, сообщает корреспондент агентства.
Армейские подразделения вышли на улицы в городах и пригородах, чтобы пресечь беспорядки на фоне акций протеста.
Число протестующих не уточняется. Также нет информации о пострадавших в ходе беспорядков.
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