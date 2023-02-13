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СМИ: сын Жириновского арестован на 15 суток за мелкое хулиганство
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Суд арестовал сына Жириновского на 15 суток за мелкое хулиганство.
Об этом пишут РИА Новости.
Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что на Олега Эйдельштейна, сына Владимира Жириновского, составили протокол о мелком хулиганстве. Причиной стали дебош в одном из ресторанов Москвы и стычки с полицейскими.
Эйдельштейна доставили в отдел полиции, где, как пишут РИА Новости, он якобы оскорблял полицейских и ударил одного из сотрудников.
Об этом пишут РИА Новости.
Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что на Олега Эйдельштейна, сына Владимира Жириновского, составили протокол о мелком хулиганстве. Причиной стали дебош в одном из ресторанов Москвы и стычки с полицейскими.
Эйдельштейна доставили в отдел полиции, где, как пишут РИА Новости, он якобы оскорблял полицейских и ударил одного из сотрудников.
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