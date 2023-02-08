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В Раменском 53-летнего учителя музыки подозревают в развращении учениц, он задержан
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Раменском 53-летний учитель музыки частной школы подозревается в развращении малолетних учениц. Он задержан.
«По данным следствия, с июня 2022 по февраль 2023 года подозреваемый, находясь в помещении частной школы, во время проведения урока по музыке неоднократно совершал развратные действия в отношении нескольких учениц, не достигших 12-летнего возраста», — сообщили в региональном СУ СК.
Учителя подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ).
Ранее суд в Нижневартовске приговорил учителя физкультуры к 8 годам и 6 месяцам строгого режима по делу о совращении школьниц.
Также на прошлой неделе Тюменский районный суд избрал меру пресечения в отношении учителя одной из школ района. Его подозревают в интимной переписке с детьми.
«По данным следствия, с июня 2022 по февраль 2023 года подозреваемый, находясь в помещении частной школы, во время проведения урока по музыке неоднократно совершал развратные действия в отношении нескольких учениц, не достигших 12-летнего возраста», — сообщили в региональном СУ СК.
Учителя подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ).
Ранее суд в Нижневартовске приговорил учителя физкультуры к 8 годам и 6 месяцам строгого режима по делу о совращении школьниц.
Также на прошлой неделе Тюменский районный суд избрал меру пресечения в отношении учителя одной из школ района. Его подозревают в интимной переписке с детьми.
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