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В Нижневартовске учитель осужден за совращение школьниц, по делу допрошены более 110 человек
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Суд в Нижневартовске приговорил учителя физкультуры к 8 годам и 6 месяцам строгого режима по делу о совращении школьниц.
По версии следствия, педагог с сентября 2015 по февраль 2020 года неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении учениц.
В ходе расследования были допрошено более 110 человек — учителя, одноклассники, друзья, знакомые и родственники потерпевших.
Учитель признан виновным по ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера) и ст. 135 УК (развратные действия).
По решению суда он также лишен права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми.
По версии следствия, педагог с сентября 2015 по февраль 2020 года неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении учениц.
В ходе расследования были допрошено более 110 человек — учителя, одноклассники, друзья, знакомые и родственники потерпевших.
Учитель признан виновным по ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера) и ст. 135 УК (развратные действия).
По решению суда он также лишен права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми.
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