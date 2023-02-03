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Тюменского учителя подозревают в интимной переписке с детьми, он заключен под стражу
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Тюменский районный суд избрал меру пресечения в отношении учителя одной из школ района. Его подозревают в интимной переписке с детьми, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«По версии следствия, обвиняемый с использованием мессенджера вел переписку интимного характера с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста», — говорится в сообщении пресс-службы.
Дело было возбуждено по статье о развратных действиях без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 135 УК РФ).
Учитель заключен под стражу до 5 апреля 2023 года.
Ранее в Нижневартовске учитель физкультуры получил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима по делу о совращении школьниц.
«По версии следствия, обвиняемый с использованием мессенджера вел переписку интимного характера с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста», — говорится в сообщении пресс-службы.
Дело было возбуждено по статье о развратных действиях без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 135 УК РФ).
Учитель заключен под стражу до 5 апреля 2023 года.
Ранее в Нижневартовске учитель физкультуры получил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима по делу о совращении школьниц.
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