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Верховный суд РФ потребовал от регионов гуманизации уголовного правосудия
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Верховный суд РФ потребовал от председателей региональных судов дать объяснение правоприменительной практике, при которой более 35% обвиняемых по уголовным делам получают реальные сроки лишения свободы. Такое объяснение необходимо дать до 1 марта, пишет «Коммерсант».
В Москве накануне состоялось совещание судей. В ВС отметили, что численность тюремного населения России за последние 20 лет сократилась, но при этом по-прежнему не отвечает общемировой практике и принципам гуманизма, закрепленным в Конституции, пишет издание.
Так, например, в прошлом году к реальному лишению свободы приговорили 177 тыс. человек (29% всех осужденных), условный срок получили еще 159 тыс. человек (26%). По словам зампредседателя ВС Владимира Давыдова, озабоченность вызывает не сама по себе цифра, а ее стабильность: в то время как доля преступлений небольшой тяжести выросла с 20% до половины от общей массы, количество осужденных к лишению свободы не уменьшилось (и даже увеличилось на 1,6%), пишет издание.
Также в ВС обратили внимание на разные показатели в регионах. Например, рекордные цифры зафиксированы в Саратовской области (там к реальному лишению свободы приговорили 41,2% от всех осужденных), в Тульской области (41%), в Москве (37,9%). При этом, например, в Дагестане за решетку отправили 15% всех осужденных, в Чечне — 16%, в Калмыкии — 20%. В Санкт-Петербурге показатели также сравнительно невысокие — 24,5%.
Резкие отличия могут демонстрировать даже соседние регионы. Например, Тульская (41%) и Рязанская (21%). Такая статистика может объясняться «субъективной позицией руководителей судов», полагают в ВС.
В связи с этим регионы просят проанализировать практику и принять меры.
В Москве накануне состоялось совещание судей. В ВС отметили, что численность тюремного населения России за последние 20 лет сократилась, но при этом по-прежнему не отвечает общемировой практике и принципам гуманизма, закрепленным в Конституции, пишет издание.
Так, например, в прошлом году к реальному лишению свободы приговорили 177 тыс. человек (29% всех осужденных), условный срок получили еще 159 тыс. человек (26%). По словам зампредседателя ВС Владимира Давыдова, озабоченность вызывает не сама по себе цифра, а ее стабильность: в то время как доля преступлений небольшой тяжести выросла с 20% до половины от общей массы, количество осужденных к лишению свободы не уменьшилось (и даже увеличилось на 1,6%), пишет издание.
Также в ВС обратили внимание на разные показатели в регионах. Например, рекордные цифры зафиксированы в Саратовской области (там к реальному лишению свободы приговорили 41,2% от всех осужденных), в Тульской области (41%), в Москве (37,9%). При этом, например, в Дагестане за решетку отправили 15% всех осужденных, в Чечне — 16%, в Калмыкии — 20%. В Санкт-Петербурге показатели также сравнительно невысокие — 24,5%.
Резкие отличия могут демонстрировать даже соседние регионы. Например, Тульская (41%) и Рязанская (21%). Такая статистика может объясняться «субъективной позицией руководителей судов», полагают в ВС.
В связи с этим регионы просят проанализировать практику и принять меры.
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