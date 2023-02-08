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В Волгограде для школ закупят флаги и гербы на 26 миллионов рублей

17.33 Среда, 15 февраля 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Волгограде для школ закупят флаги и гербы на 26 миллионов рублей. Об этом пишет издание V1, ссылаясь на документы с сайта госзакупок.

В документации указано, что планируется закупить 274 уличных флага (с полотнищем 1,5 на 2,25 м на 9-метровом флагштоке), 274 флага из атласа поменьше (1,5 х 1 м, с двухметровым древком), 2740 маленьких настольных флагов для помещений (с полотнищем 22 х 15 см).

Также планируется закупить около 600 гербов РФ (примерно половина — высотой около полуметра в деревянной раме, остальные — 27 см в высоту).

Флаги и гербы передадут 274 школам Волгограда и Волгоградской области.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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