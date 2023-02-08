Возрастное ограничение 18+
В Волгограде для школ закупят флаги и гербы на 26 миллионов рублей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Волгограде для школ закупят флаги и гербы на 26 миллионов рублей. Об этом пишет издание V1, ссылаясь на документы с сайта госзакупок.
В документации указано, что планируется закупить 274 уличных флага (с полотнищем 1,5 на 2,25 м на 9-метровом флагштоке), 274 флага из атласа поменьше (1,5 х 1 м, с двухметровым древком), 2740 маленьких настольных флагов для помещений (с полотнищем 22 х 15 см).
Также планируется закупить около 600 гербов РФ (примерно половина — высотой около полуметра в деревянной раме, остальные — 27 см в высоту).
Флаги и гербы передадут 274 школам Волгограда и Волгоградской области.
В документации указано, что планируется закупить 274 уличных флага (с полотнищем 1,5 на 2,25 м на 9-метровом флагштоке), 274 флага из атласа поменьше (1,5 х 1 м, с двухметровым древком), 2740 маленьких настольных флагов для помещений (с полотнищем 22 х 15 см).
Также планируется закупить около 600 гербов РФ (примерно половина — высотой около полуметра в деревянной раме, остальные — 27 см в высоту).
Флаги и гербы передадут 274 школам Волгограда и Волгоградской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дегтярску и Заречному направили из областного бюджета 313 млн рублей на строительство дорог
10 февраля 2023
10 февраля 2023
На здании мэрии Екатеринбурга начали монтаж новой подсветки стоимостью 107 миллионов рублей
07 февраля 2023
07 февраля 2023
Туристический центр Екатеринбурга планируют обустроить к августу
15 февраля 2023
15 февраля 2023