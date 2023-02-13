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Стоматологи в РФ жалуются на нехватку препаратов и проблемы с закупкой оборудования
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Стоматологические клиники в РФ отмечают трудности с поставками некоторых препаратов и проблемы с закупкой оборудования. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей клиник.
Сообщается, что с марта прошлого года есть проблемы с поставками Убистезина — американского препарата для местного обезболивания. Российский аналог, по слова врачей, не такой эффективный. Для достижения необходимого эффекта требовалась 1 карпула импортного препарата, теперь врачам приходится вкалывать 3-4 капсулы.
Стоматологи жалуются также на отсутствие шлифовальных дисков компании «3М», которая покинула российский рынок. Отечественный аналог, по словам врачей, уступает импортному материалу по качеству. Сообщается, что у отечественных дисков низкая абразивность, поэтому для первичной шлифовки пломбы нужен не один диск, а два и более. Это увеличивает срок и стоимость лечения.
Также в клиниках рассказали о прекращении поставок цемента «Витремер», который используется для лечения зубов у детей. С задержками поставляется немецкий Ультракаин «Санофи Авентис». Кроме того, трудности наблюдаются и с закупкой оборудования — боров и фрезов, пишет РБК.
Врачи отмечают, что для большинства медикаментов нет качественных российских аналогов.
Сообщается, что с марта прошлого года есть проблемы с поставками Убистезина — американского препарата для местного обезболивания. Российский аналог, по слова врачей, не такой эффективный. Для достижения необходимого эффекта требовалась 1 карпула импортного препарата, теперь врачам приходится вкалывать 3-4 капсулы.
Стоматологи жалуются также на отсутствие шлифовальных дисков компании «3М», которая покинула российский рынок. Отечественный аналог, по словам врачей, уступает импортному материалу по качеству. Сообщается, что у отечественных дисков низкая абразивность, поэтому для первичной шлифовки пломбы нужен не один диск, а два и более. Это увеличивает срок и стоимость лечения.
Также в клиниках рассказали о прекращении поставок цемента «Витремер», который используется для лечения зубов у детей. С задержками поставляется немецкий Ультракаин «Санофи Авентис». Кроме того, трудности наблюдаются и с закупкой оборудования — боров и фрезов, пишет РБК.
Врачи отмечают, что для большинства медикаментов нет качественных российских аналогов.
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