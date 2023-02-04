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Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до 14
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
В Новосибирске число погибших в результате обрушения жилого дома выросло до 14. Об этом на оперативном совещании в облправительстве заявил губернатор Андрей Травников, пишут РИА Новости.
Утром 9 февраля в жилой пятиэтажке на улице Линейная взорвался бытовой газ.
Позже центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу двух фигурантов по уголовному делу о взрыве газа. Подозреваемые занимались техобслуживанием газовых плит.
Утром 9 февраля в жилой пятиэтажке на улице Линейная взорвался бытовой газ.
Позже центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу двух фигурантов по уголовному делу о взрыве газа. Подозреваемые занимались техобслуживанием газовых плит.
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