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В Новосибирске арестован второй фигурант дела о взрыве газа в жилом доме
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца второго фигуранта дела о взрыве газа в жилой пятиэтажке.
Речь о 25-летнем Евгении Кавуне, пишут РИА Новости. По данным агентства, перед заседанием Кавун рассказал журналистам, что работал в «Межрегионгаз Сервисе» слесарем. Свою вину он не признает. Кавун утверждает, что выполнил свои работы качественно.
Ранее суд арестовал на два месяца первую фигурантку. Речь о 45-летней Ирине Урбах, с которой Кавун занимался техобслуживанием газовых плит, пишет агентство.
По данным МЧС, при взрыве газа в жилом доме погибли 13 человек.
Речь о 25-летнем Евгении Кавуне, пишут РИА Новости. По данным агентства, перед заседанием Кавун рассказал журналистам, что работал в «Межрегионгаз Сервисе» слесарем. Свою вину он не признает. Кавун утверждает, что выполнил свои работы качественно.
Ранее суд арестовал на два месяца первую фигурантку. Речь о 45-летней Ирине Урбах, с которой Кавун занимался техобслуживанием газовых плит, пишет агентство.
По данным МЧС, при взрыве газа в жилом доме погибли 13 человек.
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