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Суд арестовал фигурантку дела об обрушении дома в Новосибирске
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Суд на два месяца арестовал фигурантку уголовного дела об обрушении жилого дома в Новосибирске. Об этом пишут РИА Новости.
В четверг в СК РФ сообщили, что по уголовному делу задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области. Они представлялись сотрудниками газовой службы. «По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске», — сообщали в СК.
В 8 утра 10 февраля аварийно-спасательные работы были завершены. Сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов 14 человек.
13 жильцов дома погибли, сообщили в МЧС.
В четверг в СК РФ сообщили, что по уголовному делу задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области. Они представлялись сотрудниками газовой службы. «По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске», — сообщали в СК.
В 8 утра 10 февраля аварийно-спасательные работы были завершены. Сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов 14 человек.
13 жильцов дома погибли, сообщили в МЧС.
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