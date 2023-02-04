СК: по делу о взрыве газа в Новосибирске задержаны два человека, которые представлялись сотрудниками газовой службы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Двое жителей Омской области задержаны по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска. Об этом сообщили в СК РФ.Задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области."По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске", - сообщили в СК.В ведомстве уточнили, что в результате взрыва газа частично обрушились два подъезда 5-этажного жилого дома (ранее в МЧС сообщали об одном подъезде).По последним данным регионального Минздрава, погибли 7 человек.Следователями допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы.В ближайшее время следователь СКР обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело возбуждено по ст.238 УК РФ.Количество пострадавших уточняется, на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.