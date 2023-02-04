Возрастное ограничение 18+
СК: по делу о взрыве газа в Новосибирске задержаны два человека, которые представлялись сотрудниками газовой службы
Россия и мир
Двое жителей Омской области задержаны по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска. Об этом сообщили в СК РФ.
Задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области.
"По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске", - сообщили в СК.
В ведомстве уточнили, что в результате взрыва газа частично обрушились два подъезда 5-этажного жилого дома (ранее в МЧС сообщали об одном подъезде).
По последним данным регионального Минздрава, погибли 7 человек.
Следователями допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы.
В ближайшее время следователь СКР обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело возбуждено по ст.238 УК РФ.
Количество пострадавших уточняется, на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
Задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области.
"По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске", - сообщили в СК.
В ведомстве уточнили, что в результате взрыва газа частично обрушились два подъезда 5-этажного жилого дома (ранее в МЧС сообщали об одном подъезде).
По последним данным регионального Минздрава, погибли 7 человек.
Следователями допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы.
В ближайшее время следователь СКР обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело возбуждено по ст.238 УК РФ.
Количество пострадавших уточняется, на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбуржцы пожаловались на сильный запах газа на Эльмаше
04 февраля 2023
04 февраля 2023
Свердловчанина осудили за поджог супруги после ссоры в офисе
06 февраля 2023
06 февраля 2023
Жильцы нескольких домов в Каменске-Уральском боятся на 3 года остаться без горячей воды
02 февраля 2023
02 февраля 2023