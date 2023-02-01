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В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Новосибирске
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
По уточненной информации, в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске погибли два человека.
«Как сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, по информации на 13.00, речь идёт об 11 пострадавших. Двое из них, к сожалению, погибли. Из девяти пострадавших двое находятся в реанимации, в тяжёлом состоянии», — сообщили в ведомстве.
Около разрушенного подъезда продолжают дежурить медики. В одной из частных клиник сразу после ЧП была развёрнута операционная для оказания экстренной помощи, добавили в минздраве.
В четверг в Новосибирске взорвался газ в жилом доме, на месте ЧП работают спасатели.
Обновлено. Позже в экстренных службах сообщили, что число погибших возросло до 3. Под завалами дома еще могут оставаться люди.
«Как сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, по информации на 13.00, речь идёт об 11 пострадавших. Двое из них, к сожалению, погибли. Из девяти пострадавших двое находятся в реанимации, в тяжёлом состоянии», — сообщили в ведомстве.
Около разрушенного подъезда продолжают дежурить медики. В одной из частных клиник сразу после ЧП была развёрнута операционная для оказания экстренной помощи, добавили в минздраве.
В четверг в Новосибирске взорвался газ в жилом доме, на месте ЧП работают спасатели.
Обновлено. Позже в экстренных службах сообщили, что число погибших возросло до 3. Под завалами дома еще могут оставаться люди.
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