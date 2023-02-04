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В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд в жилой пятиэтажке
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
В Новосибирске взорвался газ в жилом многоквартирном доме на ул. Линейная.
«В результате хлопка газа произошло обрушение среднего подъезда пятиэтажного жилого дома. В настоящее время происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир», — сообщили утром в четверг в региональном управлении МЧС.
Из дома эвакуированы 50 человек. Предварительно площадь пожара составила 300 кв.м. Открытое горение было ликвидировано к 9:20 по местному времени.
Информация о пострадавших уточняется. Местные СМИ пишут, что погибли два человека, пострадали 11. В МЧС на данный момент сообщают об одном погибшем. Также в местных СМИ сообщается, что обрушились два подъезда.
Известно, что спасателям удалось вытащить из-под завалов пострадавшую женщину. «С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена. В настоящее время женщину госпитализировали в лечебное учреждение», — сообщили в МЧС.
По данным ведомства, повреждения получили около 30 квартир.
На месте наращивается группировка спасателей, привлечены кинологические расчеты и психологи МЧС. В ведомстве предупредили, что остается угроза дальнейшего обрушения конструкций. Для разбора завалов привлечена тяжелая техника. Также задействована беспилотная авиационная система с тепловизором. Всего на месте работают 473 спасателя и 131 единица техники.
С утра на месте ЧП находится мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников.
Это уже второй случай взрыва бытового газа в РФ на этой неделе. Во вторник в Тульской области при взрыве газа обрушилась пятиэтажка.
«В результате хлопка газа произошло обрушение среднего подъезда пятиэтажного жилого дома. В настоящее время происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир», — сообщили утром в четверг в региональном управлении МЧС.
Из дома эвакуированы 50 человек. Предварительно площадь пожара составила 300 кв.м. Открытое горение было ликвидировано к 9:20 по местному времени.
Информация о пострадавших уточняется. Местные СМИ пишут, что погибли два человека, пострадали 11. В МЧС на данный момент сообщают об одном погибшем. Также в местных СМИ сообщается, что обрушились два подъезда.
Известно, что спасателям удалось вытащить из-под завалов пострадавшую женщину. «С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена. В настоящее время женщину госпитализировали в лечебное учреждение», — сообщили в МЧС.
По данным ведомства, повреждения получили около 30 квартир.
На месте наращивается группировка спасателей, привлечены кинологические расчеты и психологи МЧС. В ведомстве предупредили, что остается угроза дальнейшего обрушения конструкций. Для разбора завалов привлечена тяжелая техника. Также задействована беспилотная авиационная система с тепловизором. Всего на месте работают 473 спасателя и 131 единица техники.
С утра на месте ЧП находится мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников.
Это уже второй случай взрыва бытового газа в РФ на этой неделе. Во вторник в Тульской области при взрыве газа обрушилась пятиэтажка.
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