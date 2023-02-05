Возрастное ограничение 18+
МЧС: в Ефремове в жилой пятиэтажке взорвался газ, погибли 4 человека
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Тульской области
В Тульской области при взрыве газа обрушилась пятиэтажка. Погибли четыре человека, под завалами остаются еще двое жильцов, сообщили в региональном управлении МЧС.
«Информация о происшествии в жилом доме на улице Химиков в г. Ефремов Тульской области поступила в 16:46. К месту незамедлительно были направлены все экстренные службы города. По прибытии было установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одного подъезда 5-этажного жилого газифицированного дома. Информация уточняется», — сообщили в ведомстве.
Спасатели приступили к разбору завалов. На данный момент спасено 5 человек.
Привлечено 12 единиц техники, 42 человека. К месту ЧП следуют дополнительные силы и средства.
«Информация о происшествии в жилом доме на улице Химиков в г. Ефремов Тульской области поступила в 16:46. К месту незамедлительно были направлены все экстренные службы города. По прибытии было установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одного подъезда 5-этажного жилого газифицированного дома. Информация уточняется», — сообщили в ведомстве.
Спасатели приступили к разбору завалов. На данный момент спасено 5 человек.
Привлечено 12 единиц техники, 42 человека. К месту ЧП следуют дополнительные силы и средства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Крупный пожар произошёл в городском округе Верхней Туры
05 февраля 2023
05 февраля 2023