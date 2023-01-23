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В МЧС рекомендовали не заряжать гаджеты по ночам и не класть телефоны под подушку
Россия и мир
Последствия пожара в Удмуртии 19 января 2023 года. Фото: телеграм-канал МЧС РФ
В МЧС рекомендовали не оставлять мобильные устройства на зарядке на ночь в целях безопасности.
По данным ведомства, в прошлом году в России произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. При этом в 86% случаев причина пожара — неисправность зарядных устройств, уточнили в МЧС.
В ведомстве напомнили правила при использовании гаджетов:
- «Применяйте сертифицированные зарядные устройства;
- не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи (power bank), телефоны, электросамокаты и гироскутеры и т.д. на зарядке;
- не заряжайте технику ночью. Ни в коем случае не кладите телефоны под подушку;
- если телефон зарядился до 100%, его следует отключить от сети».
Напомним, 19 января в Удмуртии произошел пожар в квартире из-за оставленного на зарядке робота-пылесоса.
По данным ведомства, в прошлом году в России произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. При этом в 86% случаев причина пожара — неисправность зарядных устройств, уточнили в МЧС.
В ведомстве напомнили правила при использовании гаджетов:
- «Применяйте сертифицированные зарядные устройства;
- не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи (power bank), телефоны, электросамокаты и гироскутеры и т.д. на зарядке;
- не заряжайте технику ночью. Ни в коем случае не кладите телефоны под подушку;
- если телефон зарядился до 100%, его следует отключить от сети».
Напомним, 19 января в Удмуртии произошел пожар в квартире из-за оставленного на зарядке робота-пылесоса.
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