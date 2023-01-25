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В Центре спасения рассказали о состоянии найденных в Коми новорожденных медвежат

13.34 Пятница, 27 января 2023
Россия и мир
Фото: «Центр спасения медвежат-сирот»
В «Центре спасения медвежат-сирот» рассказали о состоянии новорожденных детенышей, найденных во время лесозаготовительных работ в Коми.

По словам специалиста Центра Екатерины Пажетновой, медвежатам около 7-10 дней, вес каждого — не больше 800 г. Их состояние сейчас оценивается как критическое.



«Мы пока не можем делать никаких прогнозов, потому что остаться без мамы в таком возрасте — это серьезное испытание для малышей. Медведица, помимо кормления, обеспечивает им определенный тепловой уровень. У медвежат пока не работает собственная терморегуляция, то есть без мамы они могут получить переохлаждение и, соответственно, пневмонию», — рассказала Екатерина Пажетнова «Вечерним ведомостям».

По ее словам, специалисты делают все возможное, чтобы обеспечить необходимый уход медвежатам. Такой опыт у сотрудников Центра уже есть, раньше им удавалось выходить малышей, которые остались без мамы в первые часы после того, как появились на свет.

Также специалист ответила на вопрос, почему в берлоге с медвежатами не было медведицы.

«Маму, к сожалению, спугнули звуки техники во время лесозаготовительных работ. Это известный факт — если медведицу потревожили в берлоге и она была вынуждена покинуть свое убежище, то она никогда не вернется обратно, даже если там остались медвежата. Увы, но таков медвежий закон. За 30 лет нашей работы еще ни разу не было случаев, чтобы мама в подобной ситуации возвращалась к малышам. То есть детеныши были обречены на гибель», — рассказала Екатерина Пажетнова.

По ее словам, медведице предстоит найти подходящее место и в безопасности «дозимовать» до весны.



Ранее в МВД РФ сообщили, что в Республике Коми вблизи поселка Якуньёль участковые уполномоченные полиции спасли трех медвежат.

Сотрудники лесозаготовительной компании заявили, что «случайно повредили медвежью берлогу», когда выполняли ночные работы. Полицейские передали детенышей в «Центр спасения медвежат-сирот», который находится в деревне Бубоницы Тверской области.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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