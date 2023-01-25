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МВД: в Коми полицейские спасли трех новорожденных медвежат
Россия и мир
Фото: пресс-центр МВД России
В Республике Коми вблизи поселка Якуньёль участковые уполномоченные полиции спасли трех медвежат, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
В дежурную часть обратился представитель лесозаготовительной организации. По его словам, сотрудники компании «случайно повредили медвежью берлогу», когда выполняли ночные работы по прокладыванию лежнёвки. О том, где в это время находилась мама медвежат и почему ее не было рядом в берлоге, не сообщается.
«Лесорубы остановили рабочий процесс и услышали тихое рычание. Внутри берлоги они увидели трех маленьких медвежат. Чтобы животные не замерзли, их перенесли в теплое помещение и вызвали полицейских», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На место выехали участковые уполномоченные полиции Максим Михеев и Василий Рубцов. «Они забрали малышей, привезли их в ближайший населенный пункт, где купили детское питание и накормили», — рассказала Волк.
Животных передали в «Центр спасения медвежат-сирот», который находится в деревне Бубоницы Тверской области. На сайте Центра сообщается, что медвежат выхаживают, готовят к самостоятельной жизни, выпускают в естественную среду обитания и после следят за адаптацией в природе.
За время работы Центра обратно в лес были выпущены более 230 медведей.
В дежурную часть обратился представитель лесозаготовительной организации. По его словам, сотрудники компании «случайно повредили медвежью берлогу», когда выполняли ночные работы по прокладыванию лежнёвки. О том, где в это время находилась мама медвежат и почему ее не было рядом в берлоге, не сообщается.
«Лесорубы остановили рабочий процесс и услышали тихое рычание. Внутри берлоги они увидели трех маленьких медвежат. Чтобы животные не замерзли, их перенесли в теплое помещение и вызвали полицейских», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На место выехали участковые уполномоченные полиции Максим Михеев и Василий Рубцов. «Они забрали малышей, привезли их в ближайший населенный пункт, где купили детское питание и накормили», — рассказала Волк.
Животных передали в «Центр спасения медвежат-сирот», который находится в деревне Бубоницы Тверской области. На сайте Центра сообщается, что медвежат выхаживают, готовят к самостоятельной жизни, выпускают в естественную среду обитания и после следят за адаптацией в природе.
За время работы Центра обратно в лес были выпущены более 230 медведей.
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