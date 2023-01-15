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Декларации депутатов будут публиковать в сети без личных данных
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Информация о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных. Такую поправку поддержал ко второму чтению думский комитет по госстроительству и законодательству на сегодняшнем заседании, сообщает ТАСС.
Он объяснил данную инициативу тем, что для многих региональных и муниципальных депутатов обязательное ежегодное декларирование сведений о доходах, расходах и имуществе создает трудности при сборе необходимых документов.
«В сети Интернет не будут размещаться персональные данные, только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. Такую норму предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов»,
– сказал глава комитета Павел Крашенинников.
Он объяснил данную инициативу тем, что для многих региональных и муниципальных депутатов обязательное ежегодное декларирование сведений о доходах, расходах и имуществе создает трудности при сборе необходимых документов.
«Из-за этого сильные кандидаты, например, бизнесмены, знающие о проблемах в своей отрасли на земле и способные принести пользу в их решении на депутатском посту, предпочитают не идти в законодательные органы»,
– утверждает депутат.
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