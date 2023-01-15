Декларации депутатов будут публиковать в сети без личных данных

«В сети Интернет не будут размещаться персональные данные, только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. Такую норму предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов»,

– утверждает депутат.

«Из-за этого сильные кандидаты, например, бизнесмены, знающие о проблемах в своей отрасли на земле и способные принести пользу в их решении на депутатском посту, предпочитают не идти в законодательные органы»,