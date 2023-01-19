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В Санкт-Петербурге осудили местного жителя за хулиганскую стрельбу
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Санкт-Петербурге местный житель получил условный срок за стрельбу из хулиганских побуждений, сообщает прокуратура Петербурга. Инцидент, о котором идёт речь, произошёл ещё лет.
Судом было установлено, что днём 4 июня 2022 года осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу в магазине. Мужчина без какого-либо повода совершил из пистолета три выстрела в воздух в сторону потерпевшей, находившейся с ним в одном помещении.
Напомним, что в Калифорнии при стрельбе погибли семь человек. Мотив подозреваемого в массовом убийстве остаётся неизвестным.
Судом было установлено, что днём 4 июня 2022 года осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу в магазине. Мужчина без какого-либо повода совершил из пистолета три выстрела в воздух в сторону потерпевшей, находившейся с ним в одном помещении.
«Суд признал Бориса Селянинова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года»,
– говорится в сообщении прокуратуры.
– говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, что в Калифорнии при стрельбе погибли семь человек. Мотив подозреваемого в массовом убийстве остаётся неизвестным.
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