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Семь человек погибли при стрельбе в Калифорнии
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В городе Халф-Мун-Бэй в штате Калифорния при стрельбе погибли по меньшей мере семь человек. Об этом в понедельник сообщило местное подразделение телеканала NBC.
Подозреваемый 67-летний Жао Чан Ли уже задержан.
По словам шерифа округа Сан-Матео Кристины Корпус, мотив преступления остался неизвестным. Жертвы ещё не были идентифицированы. Известно, что они были сельскохозяйственными рабочими.
Напомним, что не первый случай со стрельбой в Калифорнии. На прошлой неделе в результате похожего инцидента погибли по меньшей мере шесть человек.
Подозреваемый 67-летний Жао Чан Ли уже задержан.
По словам шерифа округа Сан-Матео Кристины Корпус, мотив преступления остался неизвестным. Жертвы ещё не были идентифицированы. Известно, что они были сельскохозяйственными рабочими.
Напомним, что не первый случай со стрельбой в Калифорнии. На прошлой неделе в результате похожего инцидента погибли по меньшей мере шесть человек.
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