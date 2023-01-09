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В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек, в том числе младенец
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Калифорнии произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек, передает CNN со ссылкой на местную полицию.
Среди погибших — молодая мама и ее 6-месячный ребенок. Сообщается, что они получили ранения в голову.
Полиция в округе Туларе предполагает, что стрельба связана с местной бандитской группировкой и наркобизнесом. Шериф назвал стрельбу «казнью в стиле картеля».
Двое подозреваемых разыскиваются.
Добавим, что во вторник CNN также сообщила о стрельбе на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга в городе Форт-Пирс во Флориде. Ранения, в том числе тяжелые, получили 8 человек. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Среди погибших — молодая мама и ее 6-месячный ребенок. Сообщается, что они получили ранения в голову.
Полиция в округе Туларе предполагает, что стрельба связана с местной бандитской группировкой и наркобизнесом. Шериф назвал стрельбу «казнью в стиле картеля».
Двое подозреваемых разыскиваются.
Добавим, что во вторник CNN также сообщила о стрельбе на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга в городе Форт-Пирс во Флориде. Ранения, в том числе тяжелые, получили 8 человек. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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