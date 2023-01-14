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В Башкирии почти 3,5 тысячи человек остались без тепла из-за прорыва трубы
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Сегодня, 23 января, в Башкирии в городе Белорецке почти 3,5 тысячи человек остались без тепла из-за аварии на трубопроводе теплоснабжения диаметром 219 мм. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
Также под отключение попали два социально-значимых объекта без круглосуточного пребывания.
Проводятся аварийно-восстановительные работы.
Напомним, что сегодня в Уссурийске более 110 тысяч человек остались без электроснабжения в 25-градусный мороз после аварийного отключения.
«По прибытию сил и средств на место и после уточнения обстановки установлено, что в следствие износа теплотрассы произошла утечка теплоносителя, под отключение теплоснабжения попало 14 многоквартирных жилых дома, в которых проживает 3459 человек, из них 783 ребёнка»,
– рассказали в ведомстве.
Также под отключение попали два социально-значимых объекта без круглосуточного пребывания.
Проводятся аварийно-восстановительные работы.
Напомним, что сегодня в Уссурийске более 110 тысяч человек остались без электроснабжения в 25-градусный мороз после аварийного отключения.
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