В Башкирии почти 3,5 тысячи человек остались без тепла из-за прорыва трубы

– рассказали в ведомстве.

«По прибытию сил и средств на место и после уточнения обстановки установлено, что в следствие износа теплотрассы произошла утечка теплоносителя, под отключение теплоснабжения попало 14 многоквартирных жилых дома, в которых проживает 3459 человек, из них 783 ребёнка»,