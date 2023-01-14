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В Приморском крае более 110 тысяч человек остались без света

13.01 Понедельник, 23 января 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 23 января, в Уссурийске более 110 тысяч человек остались без электроснабжения в 25-градусный мороз после аварийного отключения. По факту произошедшего городская прокуратура начала проверку.

Как сообщает прокуратура Приморского края, без света остались 380 многоквартирных домов, более 3 тысяч частных домовладений и 120 объектов социальной инфраструктуры.

«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сети, полноте мер, принимаемых к расследованию причин и условий аварии, а также соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг»,



Там также отметили, что прокуратура проконтролирует фактическое восстановление электроснабжения.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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