В Приморском крае более 110 тысяч человек остались без света





– заявили в ведомстве. «Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сети, полноте мер, принимаемых к расследованию причин и условий аварии, а также соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 23 января, в Уссурийске более 110 тысяч человек остались без электроснабжения в 25-градусный мороз после аварийного отключения. По факту произошедшего городская прокуратура начала проверку.Как сообщает прокуратура Приморского края, без света остались 380 многоквартирных домов, более 3 тысяч частных домовладений и 120 объектов социальной инфраструктуры.Там также отметили, что прокуратура проконтролирует фактическое восстановление электроснабжения.