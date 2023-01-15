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При взрыве на подмосковном заводе пострадал один человек
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Стало известно, что при сегодняшнем взрыве на подмосковном заводе компании ООО «Молирен» в Рошале пострадал один человек. По данным ТАСС, он получил лёгкие травмы.
В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что информация о происшествии поступила диспетчеру в 10.59. В 11.23 спасатели локализовали огонь на площади 200 квадратных метров.
В текущий момент в тушении участвуют 20 единиц техники и 64 человека, в том числе специалисты МЧС.
В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что информация о происшествии поступила диспетчеру в 10.59. В 11.23 спасатели локализовали огонь на площади 200 квадратных метров.
В текущий момент в тушении участвуют 20 единиц техники и 64 человека, в том числе специалисты МЧС.
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