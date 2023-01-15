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В СМИ сообщили о взрыве на подмосковном заводе компании «Молирен»
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 23 января, в СМИ появилось сообщение о взрыве на заводе компании ООО «Молирен» в Рошале. Об этом также сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
На текущий момент информации о пострадавших не поступала. Отмечается, что компания «Молирен» занимается металлургией и органической химией.
«На заводе компании ООО "Молирен" в Рошале произошел хлопок. На место следуют оперативные службы»,
– приводят слова источника в агентстве.
На текущий момент информации о пострадавших не поступала. Отмечается, что компания «Молирен» занимается металлургией и органической химией.
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