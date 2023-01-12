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На Ставрополье против педагога кадетской школы, где ребенка били плетью, возбудили уголовное дело
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На Ставрополье против педагога кадетской школы возбуждено уголовное дело. Ранее стало известно, что один из воспитанников пришел домой со следами от удара плетью на спине.
«Дело возбуждено по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"», — пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ЧП ранее прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «Несколько слов о происшествии с воспитанником кадетской школы имени Ермолова в Ставрополе. Ее сотрудник ударил мальчика нагайкой. Прежде всего, такое недопустимо. Кто такие методы использует, в нашей системе образования точно работать не будет», — написал в телеграм-канале глава региона.
По его словам, ситуацию взяли на контроль в Минобразования, уполномоченный по правам ребенка. Также он заявил, что будут проинспектированы все краевые учреждения подобного типа.
В администрации Ставрополя ранее сообщили, что факт рукоприкладства по отношению к воспитаннику 6-го класса был подтвержден. Педагога уволили.
На этой неделе отец мальчика рассказал журналистам, что сын был наказан плетью за «мелкую провинность». Также он утверждает, что и другие родители раньше замечали следы от плети у воспитанников школы. Прокуратура сообщила о проверке.
«Дело возбуждено по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"», — пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ЧП ранее прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «Несколько слов о происшествии с воспитанником кадетской школы имени Ермолова в Ставрополе. Ее сотрудник ударил мальчика нагайкой. Прежде всего, такое недопустимо. Кто такие методы использует, в нашей системе образования точно работать не будет», — написал в телеграм-канале глава региона.
По его словам, ситуацию взяли на контроль в Минобразования, уполномоченный по правам ребенка. Также он заявил, что будут проинспектированы все краевые учреждения подобного типа.
В администрации Ставрополя ранее сообщили, что факт рукоприкладства по отношению к воспитаннику 6-го класса был подтвержден. Педагога уволили.
На этой неделе отец мальчика рассказал журналистам, что сын был наказан плетью за «мелкую провинность». Также он утверждает, что и другие родители раньше замечали следы от плети у воспитанников школы. Прокуратура сообщила о проверке.
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