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Ставропольская прокуратура проверяет сообщения об избиении ребенка плетью в школе
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Ставропольские СМИ сообщили, что в местной школе ребенка били плетью. Его отец рассказал журналистам, что сын был наказан за «мелкую провинность».
Также он утверждает, что и другие родители раньше замечали следы от плети у своих детей.
По данным СМИ, речь идет о кадетской школе.
Прокуратура проводит проверку, при этом в ведомстве не уточнили, о каком именно образовательном учреждении идет речь.
«В региональных СМИ опубликована информация о том, что подросток вернулся из школы со следом от плети на спине. Работники аппарата краевой прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего, организованы надзорные мероприятия», — сообщили в прокуратуре.
Ведомство проверит, применялись ли в школе недопустимые методы воспитания.
Также он утверждает, что и другие родители раньше замечали следы от плети у своих детей.
По данным СМИ, речь идет о кадетской школе.
Прокуратура проводит проверку, при этом в ведомстве не уточнили, о каком именно образовательном учреждении идет речь.
«В региональных СМИ опубликована информация о том, что подросток вернулся из школы со следом от плети на спине. Работники аппарата краевой прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего, организованы надзорные мероприятия», — сообщили в прокуратуре.
Ведомство проверит, применялись ли в школе недопустимые методы воспитания.
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